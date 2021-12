Seu Maxixe concorre a Melhor Banda Sertaneja de 2014

A banda baiana Seu Maxixe está concorrendo a categoria de Melhor Banda Country, Sertaneja ou Regional de 2014" em um concurso do site Movimento Country. As votações estão abertas para o público e seguem até o dia 5 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 8.

Bandas como Tchê Garotos, Aviões do Forró concorrem na mesma categoria que a o Seu Maxixe. Além do concurso de Melhor Banda, o público pode escolher seus cantores, músicas e o melhor CD dos estilos sertanejos ou country brasileiros.

