Seu Maxixe comanda mais uma edição da festa "Sem Limites"

A banda Seu Maxixe comanda mais um show do projeto "Sem Limites" nesta sexta-feira, 11. O evento acontece no espaço Salvador Music Place, no Hotel Sol Bahia, em Patamares, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 50 (preço único).

Para a ocasião, a banda garante um repertório especial, reunindo sucessos da carreira como "HD" e "O Tempo Terminou" em três horas consecutivas de shows. Músicas mais atuais como "Toca Arrocha AÊ", hit que faz uma homenagem ao ritmo arrocha, também fará parte da apresentação.

A banda Resenha Samba Clube também anima a programação da festa, além das batidas eletrônicas do DJ Rafa Gouveia.

