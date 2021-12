Seu Jorge traz repertório que baianos gostam

Como brasileiro nato que fala sobre redução de desigualdades, futebol e samba, Seu Jorge canta personagens do cotidiano popular nacional. Reunidos no disco Músicas para Churrasco, essas figuras surgem com sonoridades variadas de uma grande festa.

A Doida, A Véia, a Amiga da Minha Mulher são algumas personagens que o carioca vai trazer para o show que realiza amanhã, a partir das 22 horas, no Bahia Café Hall.

Na mesma ocasião, a cantora Mariene de Castro também vai apresentar sambas já conhecidos em sua voz e algumas faixas inéditas do seu novo trabalho, Colheita.

Repertório na Bahia

Além das músicas do disco, Seu Jorge também promete agradar o público com outras canções consagradas, entre elas Burguesinha, Carolina, Cotidiano e Mina do Condomínio.



"Estou levando um repertório que os baianos gostam bastante. Salvador é uma parte do Brasil que me dá muita força na carreira" , disse o artista, em entrevista por telefone.

Ele conta que tem uma relação de inspiração com Salvador. "É uma cidade cheia de elementos fundamentais para a expressão da cultura brasileira e eu desfruto disso. Tenho referências musicais como Gilberto Gil, Caetano veloso e Dorival Caymmi, mas também grandes parceiros do novo cenário, como Magary Lord e Peu Meurray", afirmou.

Ele adianta que não programou nenhuma participação especial, mas que alguma surpresa pode surgir. "Acho que a espontaneidade marca a Bahia, sempre pode acontecer de surgir alguma novidade".

Em novembro deste ano, Seu Jorge vai lançar o segundo volume da trilogia Músicas para Churrasco, com faixas inéditas. "O disco segue com a mesma temática de crônicas e personagens inspirados no cotidiano popular", disse.

A mistura de samba, funk, groove e metais presentes no primeiro volume se transforma com novos arranjos de Miguel Atwood, seguindo a linha da composição Quem Não Quer Sou Eu.

Cinema

Com cinco discos lançados e uma carreira internacional consolidada, Seu Jorge também atua no cinema, já tendo participado de filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite 2.

Recentemente, lançou um clipe de Arena Brasileira, dirigido pelo cineasta Spike Lee.

