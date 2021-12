Seu Jorge se apresenta em Salvador

O cantor Seu Jorge, que vai se mudar para Los Angeles a fim de se dedicar ao cinema, vai passar por Salvador antes de embarcar para os Estados Unidos. Ele vai apresentar o show "Música para Churrasco Vol. 1" na sexta-feira, 15, às 20h, no Bahia Café Hall. A banda Filhos de Jorge, autora de Ziriguidum, a canção mais executada no Carnaval baiano, vai abrir o show do cantor carioca. Os ingressos custam R$ 50 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 150 (camarote Open Bar).

