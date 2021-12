Seu Jorge fará show no final deste mês em Salvador

Depois de se apresentar no Carnaval de Salvador, Seu Jorge confirma que voltará à capital baiana. Ele fará show no dia 29 de março, no Bahia Café Hall. O horário do show e o valor do ingresso ainda não foram divulgados.



Na festa baiana, Seu Jorge cantou com Ivete Sangalo, Gilberto Gil e a banda Asa de Águia.

adblock ativo