Seu Jorge e Pretinho da Serrinha apresentam show na Concha Acústica

Radicado desde 2013 nos Estados Unidos, o cantor e ator Seu Jorge volta ao Brasil com agenda cheia. O fluminense de Belford Roxo vai marcar forte presença nas telas, já que em breve estrela o filme Marighella, de Wagner Moura, a série Irmandade, da Netflix, e, mais pra frente, o filme Medida Provisória, de Lázaro Ramos.

Mas, enquanto os projetos audiovisuais não chegam para o público, Seu Jorge viaja em turnê pelo Brasil. Neste sábado, 7, na companhia do parceiro de longa data Pretinho da Serrinha, ele apresenta um show de voz e violão na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Iniciada no final de julho, Seu Jorge e Pretinho da Serrinha já passaram por capitais como Brasília, São Paulo, Natal, Porto Alegre e Curitiba. No show, a dupla chega sem um repertório preestabelecido.

No palco, apenas os dois músicos tocando o que o clima pede. “A gente olha, senta e sente a plateia e vai muito dentro do que eles esperam ouvir”, conta Seu Jorge. “A gente consegue sentir, de alguma forma, como eles querem ouvir, como eles querem sacar a música”, acrescenta.

Apesar de não ter um roteiro, Seu Jorge acredita que o show é muito coeso. “São 20 anos tocando juntos, fazendo essas músicas juntos, e a gente volta pra origem das canções – voz e violão –, que é como as coisas nasceram”, explica o artista.

No entanto, ele revela que o público pode esperar canções desde a época do Farofa Carioca (grupo do qual Seu Jorge fez parte nos anos 1990) até os dias atuais, passando por canções dos discos Cru (2004), América Brasil (2007), Músicas Pra Churrasco (2011 e 2015) e um grande favorito do público: Ana & Jorge (2005), famoso disco em parceria com a cantora Ana Carolina.

“É Isso Aí é uma canção que eu não posso deixar de tocar porque o público sempre espera”, brinca Seu Jorge.

Novo álbum

Desde 2015, quando lançou o álbum Músicas para Churrasco, Vol. 2, Seu Jorge não apresenta um disco de inéditas. Nesse tempo, ele viajou pelo mundo apresentando, em homenagem, o repertório de David Bowie, que faleceu em janeiro de 2016.

A proximidade com o repertório de Bowie vem desde 2004, quando Seu Jorge gravou o álbum The Life Aquatic Studio Sessions, que consiste em versões de canções do artista britânico. O disco nasceu quando o fluminense fez parte do filme A Vida Marinha com Steve Zissou, do cineasta norte-americano Wes Anderson.

Durante as apresentações em homenagem, Seu Jorge percebeu que precisava lançar um projeto que pensava desde 2009, o disco The Other Side.

Descrito como um álbum de “músicas clássicas brasileiras”, Seu Jorge irá interpretar canções de artistas como João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. “Eles imprimiram tanta coisa bonita, fizeram tanta coisa bacana que é bom de visitar também”, diz o músico.

Esse será um disco de intérprete, onde Seu Jorge usará a voz como um instrumento. O disco já está pronto, mas sem uma data exata para lançamento. Seu Jorge conta que a previsão é para o final do mês de outubro.

No cinema e na TV

Ainda em outubro, Seu Jorge estrela, ao lado da atriz Naruna Costa, a série Irmandade, na Netflix. Mas é em novembro que o nome de Seu Jorge vai explodir por todo lugar.

No dia da consciência negra, em 20 de novembro, estreia o longa Marighella, o qual Seu Jorge estrela como o personagem-título.

“Ter essa experiência de trabalhar junto com Wagner [Moura], que é um artista fabuloso, primoroso, que tenho muito respeito, foi maravilhoso”, conta Seu Jorge.

O longa conta a história do baiano Carlos Marighella, que foi ex-deputado, poeta, guerrilheiro e que foi assassinado pela ditadura militar em 1969.

O filme estreou em fevereiro, no Festival de Berlim, e desde então vêm recebendo elogios por onde passa.

Seu Jorge promete voltar em Salvador para o lançamento do filme. “Não perco essa première por nada. Cês vão me ver aí, bicho”, garante.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

