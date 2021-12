Seu Jorge comanda o Réveillon do Forte

O cantor carioca Seu Jorge é uma das atrações do Réveillon do Forte, dia 31 de dezembro, no Eco Espaço Praia do Forte, em Praia do Forte. Além dele, Tuca Fernandes também vai animar o público nas primeiras horas de 2013. Seu Jorge vai cantar sucessos como "Carolina", "Amiga da Minha Mulher" e "Burguesinha", além de músicas do álbum mais recente, "Músicas para Churrasco vol 1".

Os ingressos vão começar a ser vendidos na segunda-feira, 24, nos balcões da Ticketmix e na Central do Carnaval. Os bilhetes custam R$ 330, com direito a whisky 08 anos, vodka importada, cerveja, refrigerante e água, e R$ 650, no sistema all inclusive, que inclui, além das bebidas citadas, buffet com lagostas, temakis, sushis, camarões, pratos quentes, mesa de pães e queijos.

