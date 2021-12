Seu Jorge apresenta show voz e violão em Salvador

O cantor Seu Jorge traz para Salvador a turnê voz e violão. O artista retorna aos palcos após um longo período dedicado aos filmes 'Marighela' e 'Pixiguinha'. O show ocorre no dia 7 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro do Castro Alves.

No show, Seu Jorge é acompanhado por Pretinho da Serrinha. A apresentação acústica reúne um repertório de canções desde a banda Farofa Carioca, até sucessos da carreira solo do artista.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

