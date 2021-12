Serviço para download de música é lançado pela Microsoft

A Microsoft lançará nesta terça-feira, 16, seu novo serviço de rádio e venda de música pela internet, o chamado Xbox Music, que procura concorrer com empresas já estabelecidas em diferentes setores da distribuição musical.

Hoje mesmo, o novo serviço já estará disponível no console Xbox e, a partir do próximo dia 26, na nova versão do sistema operacional Windows 8, indicou a gigante tecnológica em um comunicado divulgado na madrugada de anteontem.

Com a criação do Xbox Music, a Microsoft competirá com os grandes serviços de venda de música digital pela internet, como os da Apple e da Spotify, e com rádios online, como a Pandora.

Combinação

Segundo o comunicado emitido pela empresa Microsoft, seu novo serviço buscará combinar em uma só porta todas as possibilidades de escuta gratuita, seja downloads pagos ou subscrição.

"Há muitos serviços separados que funcionam bem, mas, hoje em dia, não há um só que combine e reúna todas as possibilidades", afirmou Yousef Mehdi, vice-presidente da Microsoft para Estratégia de Entretenimento Interativo.

O Xbox Music permitirá aos ouvintes escutar canções e álbuns, criar listas de música preferida e baixar legalmente as obras que desejarem.

Como se trata de um serviço em nuvem, os usuários poderão escutar as músicas selecionadas de qualquer lugar e usando qualquer tipo de dispositivo.

O novo serviço da Microsoft virá pré-instalado com o Windows 8 e, em breve, também estará disponível como aplicativo para smartphones através dos sistemas operacionais Android e iOS.

