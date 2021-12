Sertanília prepara disco novo e oficinas

Anos se passaram. Anderson começou a sentir necessidade de voltar ao início de tudo. "Eu precisava retornar ao interior, à minha terra, e fazer o que sempre quis, que é trabalhar com tradições populares", diz.



Fascinado pelo Terno de Reis, Anderson voltou à sua terra de origem para pesquisar. "Aquilo ali é tradição oral com mais de 200 anos. Você conversa com um velhinho de 90 anos e ele te conta que o avô dele já cantava", impressiona-se.



Em 2010, Anderson conheceu a cantora Aiace Félix e com ela voltou ao sertão para novas pesquisas. Depois, adicionando o percussionista Diogo Florez, criou o grupo Sertanília.

"O grupo foi fundado por conta de Elomar. No início era para ser um grupo de câmara, com viola, cello", diz.



Depois de muita experimentação com percussões, o grupo adquiriu o formato que tem hoje, com uma percussão pesada no estilo do Cordel do Fogo Encantado - cujos percussionistas tocaram no primeiro - e premiado - CD, Ancestral (2012), um espetacular compêndio de cocos, maracatus, sambadas e ternos de reis.



A aceitação do grupo nos meios mais alternativos foi imediata. "É uma música que, apesar de ter 200 anos, soa nova, porque as pessoas não conhecem", percebe Anderson.



Álbum



Logo, o Sertanília estava se apresentando fora do Brasil, passando por Portugal, Espanha e Holanda. "As pessoas fora da Bahia estranham quando dizemos que somos daqui", diz.

"É porque não temos os elementos que eles reconhecem como sendo baianos, que na verdade se resumem ao litoral e ao Recôncavo. Só agora, com a política de editais, o sertão tem mais visibilidade, mas acho que ainda será preciso muitos anos para reverter isto", acredita.



Em dezembro último, o Sertanília foi contemplado no edital da Natura Musical para gravar seu segundo álbum, previsto para setembro. "Segundo disco é sempre complicado, né? Estamos na fase de ruminar as composições. Entramos no estúdio em março", conta.



Nesse meio tempo, o grupo oferecerá sua contrapartida ao sertão, com o projeto Sertanês, uma série de palestras em workshops em Caetité e Guanambi com os músicos do Sertanília e outros expoentes como Maviael Melo e Xangai, em abril. "Aprendo muito toda vez que vou lá. A principal lição é o desapego à sociedade de consumo", conta o músico.

"Toda essa ciranda de exposição, ostentação, essa vaidade toda - para eles é como uma ilusão, não é real. Lá eles criam seus filhos e têm uma vida digna com muito pouco. Eu trouxe isso pra minha vida. Não tenho televisão, nem carro. Ando de táxi e ônibus. Se puder, nem saio de casa", conclui Anderson.



Sertanília / Teatro Sesc-Senac Pelourinho / Quinta-feira, 20 horas / R$ 20 e R$ 10

adblock ativo