Sertanília faz shows gratuitos no Pelourinho

Sertanília vai ser a atração do Pelourinho nesta quinta, 9, e terça, 21, às 21h, no Largo Pedro Archanjo. No primeiro dia do show, a banda vai receber como convidado Corisco, do Bando Virado de Mói de Coentro. Já no dia 21, será a vez do cantador Maviael Melo recitar cordéis de autoria própria.

No repertório, o Sertanília apresenta músicas do seu primeiro álbum, Ancestral, lançado no segundo semestre de 2012. A banda é formada por Aiace (vocais), Anderson Cunha (violão, viola e bandolim) e Diogo Flórez (percussão), acompanhados pelos músicos Mariana Marin e Raul Pitanga na percussão, João Almy no violão e Massumi no violoncelo.

