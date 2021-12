Sertanília disponibiliza novo CD na web

A Sertanília disponibizou, no site oficial da banda, o download gratuito de 14 faixas do seu primeiro CD, "Ancestral". Lançado no final de agosto, o CD possui 18 faixas, sendo 14 canções autorais e 4 regravações, e um livreto temático com letras e histórias das canções.



A Sertanília é influenciada pelas manifestações culturais do sertão como maracatu, ternos de reis, sambadas e ladainhas. O álbum conta com as participações de Xangai, Bule-Bule, Terno de Reis do Riacho da Vaca (de Caetité, BA), dos percussionistas pernambucanos: Emerson Calado e Nego Henrique (ex-Cordel do Fogo Encantado) e Gilú Amaral (Orquestra Contemporânea de Olinda/Wassab).

