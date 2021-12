Sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, se separa da mulher após 12 anos

O casamento de sete anos do sertanejo Jorge, da dupla "Jorge e Mateus" com a designer de moda Ina Freitas, terminou. Segundo informações da Folha de São Paulo, por meio do jornal Extra, a união teria chegado ao fim, no final de 2018, sendo que o casal já estava em crise desde antes.

Jorge e Ina se casaram em maio de 2011, em cerimônia de luxo em uma fazenda no interior de Goiás, após cinco anos de namoro. Na época, a cerimônia contou com a presença de diversos famosos.

O ex-casal tem um filho, Davi, que tem atualmente dois anos. A assessoria da dupla informou que o cantor está de férias no momento, e só falará sobre o assunto quando retornar.

