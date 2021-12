Sertanejo de Jorge e Mateus chega a Salvador em outubro

Jorge & Mateus volta a Salvador no dia 6 de outubro para se apresentar na Arena Bahia Music, no Parque de Exposições. A dupla sertaneja já esteve na capital baiana no Carnaval 2012 e se apresenta em diversos eventos da cidade.



Dessa vez, Jorge & Mateus serão os anfitriãos da festa e cantarão sucessos como 'Pode Chorar' e 'Amo Noite e Dia'.

Também representando o ritmo sertanejo no Arena Bahia Music, a dupla Humberto & Ronaldo promete embalar os casais apaixonados. Canções como 'E deixe o tempo ver' e 'Sonho bobo' fazem parte do repertório.

O evento conta ainda com shows de Aviões do Forró, Forró dos Plays, Israel Novais e KartLove. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

