Sertaneja Mariana Fagundes se apresenta no Baile da Santinha

A cantora sertaneja Mariana Fagundes é uma das convidadas que subirão ao palco na segunda edição do Baile da Santinha. Comandado pelo pagodeiro Léo Santana, o ensaio acontece na noite da próxima sexta-feira, 18. O show da artista está previsto para começar às 21h.

Não é a primeira vez que Mariana se apresenta em Salvador. No ano passado, a cantora já chegou a participar do São João da cidade, com um show no Pelourinho e outro em Paripe. Além disso, o seu lançamento pela empresa de entretenimento, Salvador Produções, aconteceu na boate Mundi, localizada no Itaigara.

No repertório do ensaio, canções autorais, como “Simbora Beber”, “É Só Me Chamar”, “Só Você Não Vê”, “Tô Ficando Louca” estão confirmadas. A cantora já dividiu o palco com diversos nomes da música nacional como Naiara Azevedo, a dupla Thaeme & Thiago e o próprio anfitrião do Baile da Santinha, o gigante Léo Santana.

