Série TCA anuncia atrações de 2014

No ano em que a Série TCA chega à sua 19ª edição, estão confirmadas apresentações de nomes como Bobby McFerrin, Chucho Valdés e Compañia Antonio Gades. A temporada de 2014 se inicia no dia 4 de junho, às 21 horas, com o cantor de jazz Bobby McFerrin, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Ao todo, a Série TCA apresentará seis artistas de ritmos como jazz, música flamenca e música erudita. Os ingressos para cada apresentação variam entre R$ 140, R$ 110 e R$ 80, valores de inteira.

