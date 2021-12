Série de shows a R$ 1 volta a cartaz a partir deste domingo

O projeto Domingo no TCA retorna para a temporada 2013 a partir do próximo domingo (20), na Sala do Coro, às 11h. Com shows a preços populares, o público poderá conferir espetáculos com ingressos no valor de R$ 1 e assistir os mais diversos tipos de espetáculo.

E o primeiro da nova temporada será o cantor e compositor Alexandre Leão, que apresentará uma prévia do novo DVD, que será lançado ainda no primeiro semestre deste ano. Leão levará aos palcos canções autorais como "Mulheres gostam", "Paiol de ouro" e "Canção para Cristina", além de outros sucessos já gravados por ele. Samba-reggaes, sambas de roda e lambadas também farão parte do repertório.

Alexandre Leão já gravou quatro discos e ganhou diversos prêmios com seus trabalhos. Logo no seu primeiro álbum foi ganhador do Prêmio Copene de Música e levou também o Troféu Caymmi em 2003. Algumas de suas músicas foram temas da trilha sonora de novelas da Rede Record, Band e SBT e alguns filmes, como "Falsa Loira" e "Se eu fosse você".

Domingo no TCA - Criado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, Funceb e Teatro Castro Alves, o projeto estreou em 2007, com a apresentação do Balé Tetro Castro Alves (BTCA). Desde então, o projeto vem atraindo nas manhãs de domingo um público numeroso e eclético, formado por adultos, crianças e idosos dos mais diversos bairros de Salvador.

No palco, espetáculos de música, dança, teatro e circo, além da exibição de filmes, reconhecidos pela sua qualidade técnica e artística. No ano passado, foram 13 edições, atraindo mais de 17 mil espectadores.

