“Será um encantamento total”, diz Thiago Arancam sobre show no TCA

Um paulista de coração baiano, Thiago Arancam declarou seu amor pela Bahia e a felicidade de encerrar sua turnê na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em entrevista ao Portal A TARDE. O tenor, que está em terras soteropolitanas desde o início desta semana, sobe ao palco com o projeto “Bela Primavera” neste domingo, 3, a partir das 19h, propondo uma mistura dos gêneros clássico com o popular. Com as participações do Maestro João Carlos Martins, junto com a percussão do Olodum, a musicalidade do Projeto Brasil Afro Sinfônico e os acordes de Armandinho Macêdo, o show promete trazer surpresas e, nas palavras de Arancam, proporcionar, ao público, um encantamento total do início ao fim.

Você sempre fala que no seu trabalho existe uma pluralidade musical. Em que sentido a sua música atende a essa pluralidade?

Atende desde a formação do repertório, com músicas mais variadas em estilo, linguagem e idioma, até a junção de uma banda com orquestra, como no caso aqui de Salvador, com os meninos do Olodum, a guitarra baiana do Armandinho Macedo e a regência do maestro João Carlos Martins. As mensagens das músicas também são variadas. Algumas são de amor e esperança; outras de força, de superação... É esse mix que me motiva, tendo sempre como fio condutor a voz - que é meu ponto de força.

Como você tem visto, dentro do mercado brasileiro, o espaço para a música erudita? Como ela está transitando, na atualidade, no cenário musical do país?

Eu já venho no intuito de democratizar a música, no caso, a minha vertente erudita, fazendo a junção com elementos populares. É o gênero que é crossover, um híbrido entre esses dois mundos. Claro que, como toda coisa nova para o mercado no nosso país, é um trabalho que requer muita força e muita dedicação. Mas a receptividade está sendo a melhor possível. Em todas as cidades que visitamos, deixamos nossa marca, deixamos o nosso trabalho, deixamos aquela mensagem de que a “coisa é legal”, que ela é pra todo mundo. Todas as idades podem interagir com tudo isso. É muito gratificante todo esse movimento e o mercado está despertando para isso.

Agora, como se dá a sua relação profissional e pessoal com a Bahia?

Na Bahia, foi onde tudo renasceu em Thiago Arancam. Eu voltei da Europa e, de prontidão, conheci meu empresário e minha equipe aqui em Salvador. Aqui foi minha reestreia. A energia do povo, a energia do estado, essa coisa mágica aqui que me transportaram para isso. Foi onde eu renasci, onde um me redescobri e onde estou tendo um grande êxito. A prova disso é que, para o show de domingo na Concha Acústica, a gente já está com quase todos os ingressos vendidos. A aceitação é enorme do público e da mídia, dos apoiadores que são fundamentais, pois sem parcerias a gente não chega a lugar nenhum. E tenho a felicidade de levar arte de forma acessível com o nosso projeto, que tem contrapartidas sociais. É um mix entre a questão do social e a boa música.

Você participou de um dos momento mais marcantes da história recente da Bahia que foi a cantar na celebração da canonização de Santa Dulce dos Pobres. Como foi pra você participar desse evento?

Só de receber o convite já foi algo extraordinário. Há três anos, não existia o Thiago Arancam nessa fase. Eu estava na ópera, percorrendo o mundo, querendo conquistar um espaço no meu país, e, com uma série de acontecimentos na minha carreira aqui no Brasil, veio o convite através de Maria Rita para participar do evento. Ser convidado já me vibrou a alma! Mesmo não sendo baiano, mas tendo essa ligação forte com o estado, pude doar meu dom, minha arte, para uma ação tão bonita. A concretização disso foi a missa na Arena Fonte Nova, com milhares de pessoas cantando o Hino do Senhor do Bonfim e eu ouvindo o estádio todo cantando comigo. A ovação do público no final, é aquilo que não sai nunca da nossa lembrança mais intrínseca. Por conta disso, lembro que, nas noites seguintes, eu não consegui dormir de tanta emoção. Poder contribuir com aquele momento sublime, pra mim, é algo de muita gratidão e muita felicidade.

Para finalizar, o que o público pode esperar para seu show neste domingo?

Do início ao fim, um encantamento total! É um show para toda família e todas as classes sociais. É um show que eu me doo da melhor forma possível, jogo toda a emoção para o público e o público joga pra mim. Além das participações anunciadas, haverá uma participação surpresa trazendo uma música que é muito importante pra cultura da Bahia e do Brasil, uma música que vai emocionar e surpreender.

*Sob a supervisão da jornalista Keyla Pereira

