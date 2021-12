Com visual colorido, Preta Gil lançou nesta segunda-feira, 29, clipe de "Cheia de desejo". A artista explica que o trabalho valoriza a cultura africana.

“Sou uma mistura de raças como o nosso Brasil, tenho sangue negro, índio, branco e quis dedicar esse clipe à influência africana em nossa cultura e, consequentemente, no ritmo e essência do Carnaval”, conta.

A filha de Gilberto Gil também destaca a sensualidade presente no clipe e que fica visível nas imagens de divulgação do trabalho. “Cheia de desejo tem uma sensualidade e uma alegria carnavalesca comuns a todas as partes do país. Vejo uma conexão de norte a sul, vejo como todos se misturam em um momento único onde a união acaba derrubando preconceitos e as fronteiras”, explica.

O clipe foi gravado durante 12 horas no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro, e foi elogiado por fãs nas redes sociais da artista. "Quem lacre em mãe"; "Preta poderosa! Que vibe boa!!!"; "Amei esse cabelo"; "Que magra.... cada vez mais linda", foram alguns dos comentários no Instagram.

Carnaval

Preta vai participar do sábado de Carnaval em Salvador, no Circuito Dodô (Barra - Ondina).

Da Redação Sensual, Preta Gil lança clipe de "Cheia de desejo"

adblock ativo