"Sempre tive uma relação um pouco subversiva com o forró", diz Mariana Aydar

Mesmo não sendo nordestina, a cantora paulistana Mariana Aydar, 40, foi quem abiscoitou o Grammy Latino 2020 na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", agora em novembro, com o disco Veia Nordestina.

Resultado de vários singles lançados em 2019 nas plataformas digitais, o álbum tem 12 canções e algumas participações especiais.

Estão lá boa parte dos ritmos do Nordeste: xote, pagodão, arrocha, frevo, galope, rasta-pé e até kuduro (que, na verdade, é angolano).

Quinto disco de estúdio da cantora e compositora, que já se aventura há quase duas décadas pelo cenário musical, Veia Nordestina é o seu primeiro trabalho totalmente dedicado ao Nordeste, e chega para consolidar o nome da artista como uma das vozes femininas mais expressivas da música brasileira atual.

E para coroar a chancela de intérprete nordestina, na canção Forró do ET, Mariana convidou ninguém menos do que a paraibana Elba Ramalho para um dueto especial. Mas o álbum não foca só no tradicional, dialoga também com uma batida mais contemporânea e conta, por exemplo, com a participação da conterrânea Maria Gadú nos vocais da faixa Triste, Louca ou Má (Francisco, el Hombre).

Pelo WhatsApp, Mariana conversou com o A TARDE sobre o prêmio, o disco novo, a paixão pelo Nordeste, pela Bahia, planos futuros, pandemia e influências musicais.

Fale um pouco sobre o disco Veia Nordestina.

Ele é justamente o meu agradecimento ao Nordeste e ao povo brasileiro. A minha filha é fruto do forró. O disco tem essa vontade de misturar tudo de uma maneira contemporânea, mostrar a minha visão dessa música com todas as influências que tive na vida e como isso toca em mim. Queria experimentar outras sonoridades. Sempre tive uma relação um pouco subversiva com o forró. Acho importante estar aberto, experimentar coisas que, às vezes, a gente tem por estabelecida, e também colocar a mulher como protagonista. Sinto que é um tempo em que as mulheres estão descobrindo seu poder, sua força. Ainda existe muito assédio em todos os lugares, no forró não seria diferente.

Tem alguma música inédita?

Tem duas regravações (Espumas ao Vento e Triste, Louca ou Má) e as outras todas são inéditas, feitas por mim, encomendadas ou descobertas, especialmente para o disco. Também quis gravar compositoras e compositores nordestinos. Tem, por exemplo, três músicas de Isabela Moraes, grande compositora e cantora de Caruaru (PE). Duas sozinhas (São João do Carneirinho e Represa) e uma feita comigo (Veia Nordestina).

Ouvindo o disco, percebe-se nitidamente uma influência do pop, quase uma reinvenção do forró. É isso mesmo?

Eu tinha essa vontade de experimentar vários universos dentro do forró. Então tem um pouco essa pegada pop, tem o kuduro, as influências mais psicodélicas dos anos 1970. Achei que seria verdadeiro fazer essas experimentações, já que tive todas essas influências na minha vida.

Qual a sensação de ganhar um prêmio tão especial?

Fiquei muito feliz, ele vem coroar o reconhecimento de um trabalho de tanto tempo, mas principalmente por ser com o meu CD de forró, do Nordeste. Então tem esse gostinho a mais de ter sido um prêmio também para o forró pé de serra, já que ainda existe tanto preconceito no nosso país com esse gênero musical.

Por que esse fascínio pelos ritmos nordestinos?

Olha, sempre amei a música nordestina em geral. Conheci a música nordestina através de Luiz Gonzaga. O forró me deu vários presentes. Quando apareceu o forró em São Paulo, no final dos anos 1990, comecei a abrir mais o meu leque dentro do forró pé de serra, e o meu interesse aumentou ainda mais. Hoje, sou muito forrozeira. No meu Spotify, o artista mais tocado esse ano foi Dominguinhos. Mas a música baiana também me influenciou demais.

O fato de você não ser nordestina causou algum tipo de ciumeira, ou mesmo discriminação, por parte dos músicos nordestinos em função do prêmio?

Nunca teve ciumeira ou preconceito, muito pelo contrário, as pessoas sempre me receberam muito bem. Aliás, essa é uma das qualidades do nordestino, o olhar com amor, com generosidade. Faço isso com muito respeito e muito amor à cultura, ao forró e ao povo nordestino, que tanto me ensina como viver, amar, votar.

O que você quer com a sua música?

Trazer paz e amor para o coração das pessoas, mudar elas de alguma maneira. A música, para mim, é uma conexão, ela me salva, é onde eu descanso, danço, extravaso. Quero me conectar com a deusa música para ela se conectar com as pessoas e fazer o bem para todos. O amor sempre está por trás.

Qual a sua relação com a Bahia?

Sou apaixonada pela Bahia, minha relação é de puro amor e gratidão. É na Bahia que entendo tantas coisas escondidas dentro de mim, que percebo o ritmo certo de viver, que olho as pessoas no olho, que sou feliz, que agradeço, que estou perto da minha mãe Iemanjá. Eu ainda vou morar aí.

Como tem sido produzir na pandemia?

Estou compondo bastante e lá pra janeiro a gente vai lançar uma música feita pelo Nizan Guanaes. Chamei a minha rainha Elba Ramalho pra cantar essa música, que é uma bandeira pela preservação de Trancoso. Teve uma coisa boa nessa pandemia que foi mostrar pra todo mundo que a gente vive sem comer, sem roupa, sem balada, mas não vive sem arte. A gente tem que entender que a música é uma necessidade da alma.

