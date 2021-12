Seminário gratuito no TCA discute orquestras no Brasil

Em 2012 a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) completa 30 anos de fundação e diversas atividades estão sendo realizadas em celebração à data. Nos próximos dias 11 e 12 (terça e quarta-feira) ocorrerá um seminário gratuito com o tema O Panorama Geral das Orquestras no Brasil, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Funceb e Teatro Castro Alves (TCA). A programação terá início às 9h, se estenderá até às 18h e acontecerá na Sala do Coro.

Estarão presentes gestores das maiores orquestras do Brasil, que debaterão sobre os panoramas da história desses grupos, como a captação de recursos, a comunicação e novas mídias no cenário sinfônico, as orquestras no Brasil e no mundo, a música e o servidor público, bastidores das orquestras, formação de novos públicos, corpo artístico e a comunidade. Entre os palestrantes estarão o maestro da OSBA, Carlos Prazeres, o secretário de cultura do Rio Grande do Sul, Luiz Antonio da Silva Brasil, o diretor da Orquestra Sinfônica de São Paulo, Marcelo Lopes, dentre outros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do endereço seminario.osba@tca.ba.gov.br, abertas para participação de qualquer interessado. De acordo com o diretor artístico, o maestro Prazeres, o seminário será um encontro construtivo e de total esclarecimento sobre a situação das orquestras no Brasil. "Propomos um convite à reflexão sobre o atual contexto e os desafios das orquestras de concerto, a partir da própria experiência da OSBA, com três décadas de experiência, e uma história e desempenho que a colocam entre os grandes conjuntos sinfônicos do país", afirmou.

adblock ativo