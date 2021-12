Semana da Música em São Félix tem programação extensa

A 2ª Edição da Semana da Música foi aberta na sexta-feira, 21, em frente ao Paço Municipal, com uma programação que se estende até domingo. A iniciativa é da Sociedade Filarmônica União Sanfelista.

Neste sábado, 22, a programação começou às 9 horas com a gincana dos músicos, na Sede da União Sanfelista. Serão realizadas ainda oficinas ara os músicos. À noite, as atividades começam às 19 horas, em frente do Paço Municipal, com o Sarau Musical.

Amanhã, domingo, a programação tem início mais cedo com o Baba das Filarmônicas. Às 18 horas, terá início mais uma série de apresentações. A primeira será a da Escolinha de Música da Filarmônica União Sanfelista, seguida da Orquestra de Reggae de Cachoeira.

Além do patrocínio da prefeitura de São Félix, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, o evento conta com o apoio de entidades e do comércio local.

adblock ativo