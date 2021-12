Sem velório devido a pandemia, corpo de Agnaldo Timóteo é sepultado no Rio

O corpo do cantor, compositor e político, Agnaldo Timóteo, foi sepultado no início da tarde deste domingo, 4, no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. O artista morreu no sábado, 3, aos 84 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

>>> Vítima da Covid-19, Agnaldo Timóteo fez carreira na música e na política

>>> Famosos lamentam morte de Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19

Sem velório, a despedida, marcada para às 14h30, foi restrita somente a um pequeno grupo de familiares por conta da pandemia, segundo informações perfil no Instagram do Instituto Funjor, que vinha atualizando sobre o estado de saúde do cantor. Imagens da página mostram alguns carros no local com coroas de flores e outras homenagens.

Agnaldo Timóteo estava internado desde o dia 17 de março na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio. Médicos acreditam que ele tenha sido infectado pelo coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina, que ele havia tomado no dia 15, dois dias antes da internação. O artista foi intubado no último dia 27.

O cantor começou a carreira na década de 1960 e também atuou na política, onde teve mandatos como deputado federal e vereador em São Paulo e no Rio de Janeiro.

adblock ativo