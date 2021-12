Sem Planet Hemp, Diamba se apresenta no Portela Café

A banda Diamba, que iria abrir o show cancelado do Planet Hemp, não perdeu tempo e já garantiu um espaço se apresentar no sábado, 1º: o Portela Café. O show começa às 22h com Rafael Pondé.

A Diamba vai mostrar canções como Coisa da Vida, que está no novo CD, Fraternidade Musical Diamba, e contou com a participação de Alexandre Carlo, do Natiruts. Além disso, não vão faltar sucessos como Eu Piro Quando Você Passa, Loucura Maior, In Flow e Foi e Penso No Amor Que Vem.

adblock ativo