Selvagens à Procura Lei lança disco no Portela Café

Em turnê de lançamento do álbum Praieiro, a banda cearense Selvagens à Procura de Lei desembarca em Salvador na sexta-feira, 20. O reencontro com o público baiano será no Portela Café, no bairro do Rio Vermelho, onde apresentam o repertório do novo disco e relembram canções dos trabalhos anteriores.

"Desta vez estamos trazendo um novo show, que já apresentamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza. Chegou a vez de Salvador", diz Gabriel Aragão (voz e guitarra), que forma o grupo ao lado de Rafael Martins (voz e guitarra), Caio Evangelista (voz e baixo) e Nicholas Magalhães (voz e bateria).

Originária de Fortaleza, hoje a banda está radicada em São Paulo. Nas constantes idas e vindas entre as duas cidades, a capital baiana virou parada obrigatória. A última delas aconteceu em meio a uma tradicional comemoração dos baianos.

"Era dia 2 de fevereiro, festa de Iemanjá, no Rio Vermelho. O bairro estava lotado. Foi muito especial para a gente tocar lá naquele momento. Desde aquele dia que a gente está doido para voltar", lembra Gabriel, que destaca o público baiano entre os que mais acompanham a banda, ao lado de cearenses e paulistas.

O disco

Praieiro é o terceiro álbum lançado pela banda, desde 2009, quando foi fundada. Diferente dos discos anteriores (Aprendendo a Mentir e Selvagens à Procura de Lei), mais voltados para o rock, o novo trabalho explora também outras referências e elementos musicais. O resultado é um som mais dançante, com a presença de ritmos como o reggae e uso de instrumentos de percussão.

"A gente sempre busca fazer um trabalho diferente. Não gostamos de só repetir. Então, assim que terminamos de lançar o segundo disco, pensamos 'cara, vamos fazer um som agora pra a galera dançar com a música dos Selvagens'", explica Gabriel Aragão.

Já o nome escolhido para batizar o novo disco, ao contrário do que possa parecer, não é uma mera referência à cidade natal dos músicos. Ele tem origem na obra de um baiano ilustre.

"A sugestão do nome, na verdade, veio por causa de Dorival Caymmi", revela Gabriel. "Tem um disco incrível dele, Canções Praieiras, no qual eu sou viciado. Então foi daí que eu tirei o praieiro".

Após o show de sexta, a banda Selvagens à Procura de Lei segue a turnê Praieiro pelo Brasil. Salvador deve voltar a entrar no roteiro dos cearenses a partir do segundo semestre.

adblock ativo