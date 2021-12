Segundo dia do Festival Virada tem Luan Santana, Claudia Leitte e Saulo

O segundo dia do Festival Virada Salvador acontece nesta sexta-feira, 29, e terá shows de Skank, Luan Santana, Claudia Leitte, Saulo e Solange Almeida. O evento acontece na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio.

A noite ainda terá abertura do Cortejo com Muzenza e a dupla Rafa e Pipo. O festival é realizado em local fechado e os portões abrirão às 16h. O primeiro show irá começar às 18h30.

O Portal A TARDE irá transmitir ao vivo, através do canal do YouTube do grupo FitDance, o segundo dia do Festival Virada Salvador. Acompanhe a partir das 18h30.

Transporte

O Festival Virada conta com 900 ônibus, sendo que 200 vão operar apenas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando o transporte urbano vai funcionar de forma ininterrupta.

Também é possível fazer a integração com metrô por meio da Estação de Pituaçu, de onde vão partir coletivos até a 0h, a cada 10 minutos, em direção à arena.

Além dos ônibus, foram montados dois pontos de táxis e três de mototáxis, sendo que 700 motociclistas estão credenciados para trabalhar na festa.

