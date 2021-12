Segundo dia do Festival Combina terá Psirico, ÀTTOXXÁ, Nando Reis e Brown

O segundo dia do Festival Combina MPB, que acontece na noite deste sábado, 2, será marcado por mais grandes encontros. Desta vez, o público poderá prestigiar os shows da banda Psirico, comandada por Márcio Victor, com o grupo ÀTTOXXÁ; Nando Reis com 2 Reis; e Carlinhos Brown com a dulpa Anavitória.

Quem irá marcar presença também na noite é o cantor Luiz Caldas, que dividirá palco com a cantora Larissa Luz e Felipe Cordeido com Gaby Amarantos. (Confira programação completa abaixo)

O evento, que é gratuito, teve início na noite desta sexta-feira, 1º, e segue até este domingo, 3. Os portões serão abertos às 13h, com os shows iniciando às 18h e encerrando à 0h, e o acesso ao local será permitido até a lotação máxima do estacionamento do Wet'n Wild, na avenida Paralela, onde ocorre a festa.

