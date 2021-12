Segunda edição do projeto 'Mar & Som' acontece em janeiro

A banda negra Cor vai apresentar seu primeiro show de 2019, na primeira sexta-feira, dia 4. A festa terá início às 20h, com o som também do cantor Battata, que ao lado da banda vai entreter o público.

A iniciativa faz parte do projeto Mar & Som, que promete atrair público que curte boa música com os pés na areia e a brisa do mar. O repertório será composto por músicas autorais como "Só Vou Fazer Amor”, "Jogue Tudo Pro Alto", “Coração Tambor”, a nova música de trabalho da banda "Vá e Viva" entre outros. Já o cantor Battata mostrará suas levadas contagiantes e um repertório recheado de sucessos, além da música autoral inédita "Só vem".

Os ingressos podem ser adquiridos na Barraca Maré Blu, Santa Música Vilas e Sympla.

