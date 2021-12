Segunda edição do Lollapalooza tem 3 atrações do rock baiano

Nos dias 29, 30 e 31 de março o rock baiano vai invadir os palcos do Lollapalooza Brasil, no Jockey Clube, em São Paulo, com as apresentações de Vivendo do Ócio, Agridoce e do cantor Maurício Baia. Pelo segundo ano consecutivo, o festival vai atrair fãs de todo o País com a mistura de diversos expoentes nacionais e internacionais, desta vez em três dias de festa.

Anteriormente, na primeira edição do evento, nomes como Cascadura e Marcelo Nova representaram o cenário da música baiana. Agora, é a vez da dupla Pitty e Martin levar um pouco da sua graça ao festival, no palco Cidade Jardim.

O projeto Agridoce, surgido despretensiosamente como uma diversão entre os dois, tocou no Texas recentemente, no festival SXSW. Tocar na sexta-feira, 29, ao lado de bandas como The Black Keys, Queens Of The Stone Age e The Flamming Lips, parece ser o encerramento perfeito para uma série de shows. "Curtir a experiência de festival como público já é demais, e tocar nele vai ser um bônus maravilhoso", afirma Pitty, que dá recado aos fãs: "Beba água, sinta tudo, viva tudo!".

Mas nada de dicas sobre o show. "Começamos a ensaiar pensando no festival e experimentando algumas novidades para o repertório, mas não dá para estragar a surpresa", diz Martin.

Vivendo do Ócio também sai da pista para o palco. Após participar do festival como público, em 2012, o grupo lançou campanha nas redes sociais para entrar na grade de programação do Lolla e conseguiu.

O convite foi comemorado com muita alegria e os garotos de Santo Antônio Além do Carmo vão esquentar o palco Butantã, no domingo. "Demos uma festa, afinal é uma honra participar do line-up. Vamos fazer um showzaço!", conta Dieguito Reis, baterista da banda.

O set-list do quarteto promete agitar com as músicas mais marcantes da carreira, que definem a trajetória de conquistas da VDO, com direito a participações especiais e tudo - Caju & Castanha e Pedro Gonzales.

Maurício Baia é o terceiro elemento da baianidade no festival. Soteropolitano, mas radicado no Rio de Janeiro, Baia fará uma apresentação recheada com as maiores produções de sua carreira.

Além disso, o show contará com uma pequena prévia do disco Com a Certeza de Quem Não Sabe Nada, com lançamento marcado para abril. "Vamos mostrar um pouco do disco novo, mas o show vai ser em torno dos grandes sucessos da minha carreira", revela.

O cantor será a primeira atração do domingo, no palco Cidade Jardim, em abertura para os pernambucanos Lirinha e banda Eddie.

No ano passado, em apenas dois dias de evento, o Lollapalooza vendeu mais de 70 mil ingressos. Com o final de semana prolongado, pelo menos 100 mil pagantes pisarão no gramado do Jockey. Outras atrações, como Pearl Jam, The Killers, Planet Hemp, The Hives, Franz Ferdinand, DJ Deadmaus, Graforréia Xilarmônica, Kaiser Chiefs, e outros completam a programação.

