Segunda edição do ensaio do Harmonia terá show de Anitta

A segunda edição do ensaio do Harmonia do Samba, intitulado "Melhor Segunda-feira do Mundo", terá show completo de Anitta. O evento acontece no dia 15 de janeiro, no Wet'n Wild, em Salvador.

Xanddy revelou a notícia durante a coletiva de imprensa do Festival Virada Salvador, onde se apresentou, nesta quinta-feira, 28. Ele foi a última atração a subir no palco.

“Ela vai fazer show e depois, volta para o palco e ficará tocando com a gente. Não tem jeito, ela adora e nós também", declarou o pagodeiro.

Anitta participou da gravação do DVD do Harmonia, na canção Tic Nervoso. O hit é uma parceria dos dois. Ela também participou do show da banda no Festival de Verão 2017.

Quem participa da primeira edição, marcada para o dia 8 de janeiro, é o forrozeiro Wesley Safadão.

