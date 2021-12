Segunda edição do 'Concha Negra' divulga programação

A programação da edição deste ano do Concha Negra já está definida. Entre novembro de 2019 e fevereiro 2020, várias atrações vão animar o verão soteropolitano na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A lista dos artistas selecionados foi divulgada nesta sexta, 4, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).

Ao todo, 59 atrações foram inscritas. Nove delas foram selecionadas: ÀTTØØXXÁ (16 de novembro), Ilê Aiyê (7 de dezembro), Sine Calmon e Morrão Fumegante (14 de dezembro), Olodum (11 de janeiro), Baco Exu do Blues (18 de janeiro), Lazzo Matumbi (25 de janeiro), Gerônimo Santana (1 de fevereiro), Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna (8 de fevereiro) e Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz (15 de fevereiro).

“Estamos contentes porque é num projeto como este que evidenciamos a diversidade, a pluralidade e a riqueza da música produzida na nossa terra. Em sua segunda edição, o Concha Negra é uma oportunidade de artistas e públicos usufruírem plenamente daquilo que a gente sabe fazer de melhor, com o aparato e suporte do Estado”, explicou Arany Santana, secretária de Cultura da Bahia.

Além dos shows principais, haverá a presença de convidados especiais e atrações de outras linguagens artísticas, como dança, teatro e moda. A primeira edição do projeto foi realizada entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, com atrações como Filhos de Gandhy, Muzenza, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Olodum e Malê Debalê.

