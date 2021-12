Segunda edição da Micareta Salvador terá tema circense

De 25 a 27 de outubro, na capital baiana, se firma a segunda edição da Micareta Salvador, atraindo foliões de todo o Brasil para a cidade. A festa, que acontecerá no Wet'n Wild, lotou os hotéis do entorno do espaço, provando a consolidação do evento.

O tema desta edição será Circo, ambientado num grande Parque de Diversões. As referências circenses estarão na decoração e também nas fantasias dos blocos, que recriam personagens como o palhaço, trapezista e malabarista em forma de abadás.

Com a confirmação do Bloco Village, capitaneado por Ivete Sangalo, e a estreia da nova turnê de Claudia Leitte, o evento se apresenta como um grande fomentador do turismo na Bahia e no Brasil e contará ainda com apresentações de Anitta, Daniela Mercury, Alinne Rosa e Babado Novo.

A festa realizada pelo Grupo San Sebastian, que está comemorando 10 anos, tem 80% de público vindo de fora do estado, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Brasília. A Bahia leva 19% do público e os demais estados somam 25% dos foliões. Os ingressos estão à venda no site.

