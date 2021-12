Secult abre inscrições para shows no Carnaval do Pelourinho

Foram abertas nesta segunda-feira, 19, e seguem até 19 de novembro as inscrições para bandas e cantores solo que desejam se apresentar no Carnaval do pelourinho e Carnaval Pipoca 2016.

O credenciamento para a contratação de serviços artísticos na festa é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e vai contemplar ainda projetos formados por três artistas diferentes, bandões e grupos de rua, microtrios e nanotrios, entre outros.

As inscrições são realizadas por meio de formulário disponível no site da Secretaria, que deve ser entregue presencialmente ou enviado via Sedex para a sede da Secult, no Palácio Rio Branco, juntamente com os documentos exigidos no edital. O modelo para envio está descrito no site.

Podem participar da seleção artistas e bandas dos estilos afro, reggae, arrocha, pop rock, afro pop, axé, antigos carnavais, samba, hip-hop e guitarra baiana.

Uma das novidades do Carnaval 2016 é a inclusão da categoria Baile Infantil, com repertório de músicas infantis e atividades recreativas para o Carnaval do Pelô.



Já o Carnaval Pipoca acontece no Largo do Pelourinho, onde está o palco principal. Os projetos inscritos para participar desta modalidade devem ser compostos, necessariamente, por três diferentes artistas para apresentação em conjunto, e o tema é livre.

