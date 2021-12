Secos & Molhados na expressão de Karina Buhr

O show de Karina Buhr interpretando as canções do primeiro disco da banda Secos & Molhados, homônimo, foi planejado para integrar o projeto 73 Rotações, do site Radiola Urbana, que convidou artistas brasileiros para realizarem apresentações no segundo semestre de 2013, no Circuito Sesc, em São Paulo, de discos gravados em 1973.

Mas a repercussão do show da cantora e compositora baiana, radicada em Pernambuco, suscitou convites em outros estados. Um deles para Salvador, onde Karina integra a programação do Encontro Internacional de Artes (IC), no Cena, Som e Fúria, e faz a apresentação na íntegra do álbum Secos & Molhados (1973) neste sábado, 22, às 21 horas, no Espaço Cultural da Barroquinha.

O grupo Secos & Molhados foi pioneiro na música brasileira ao construir uma estética e um comportamento fortemente influenciados pela contracultura e atingir um público massivo, algo inédito no Brasil.

Além disso, a banda formada por Ney Matogrosso (voz), João Ricardo (voz, violão e harmônica) e Gérson Conrad (voz e violão) fortaleceu um processo de assimilação do rock e de outros gêneros estrangeiros, entremeados com características da música brasileira, sobretudo a canção popular, iniciado por Os Mutantes e, de forma mais articulada, pelo Tropicalismo.

Referência da infância

A cantora revela que conheceu a banda ainda criança e ressalta o impacto que o lançamento do álbum causou na época: "É um disco familiar, conheci quando era pequena, pois tocava muito lá em casa. E desde que foi lançado até agora, as músicas e a presença de Ney no palco nunca deixaram de ser importantes, pois desconstruíram um monte de coisa no momento em que precisava fazer isso", opina Karina.

A banda que acompanha a cantora é formada por André Lima (teclado/vocal), Samuel Fraga (bateria), Davi Bernardo (guitarra), Caetano Malta (violão/vocal) e Mau (baixo).

Entre cover e versão

No show, as canções são interpretadas com respeito e delicadeza e têm arranjos próximos aos das gravações originais. Karina conta que fez um meio termo entre cover e versão. "Não queríamos fazer igualzinho, repetindo a música exatamente como ela é, nem subverter completamente, pegando um rockão e fazendo uma balada".

Nem poderia, considerando as particularidades e a força musical da cantora. Ao contrário de figurar como mera intérprete, ela agrega as suas características às canções, resultando em uma musicalidade que, além de não perder o sentido de elegia do álbum do Secos & Molhados, traz impregnada a sua peculiar e instigante provocação de nos tirar da zona de conforto.

Assim, ninguém melhor para recolocar as tensas questões trazidas pela banda Secos e Molhados em clássicos como Rosa de Hiroshima, Patrão Nosso de Cada Dia, Fala e Sangue Latino.

