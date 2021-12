Seal é a última atração anunciada para o Rock in Rio 2015

A organização do Rock in Rio anunciou na noite dessa terça-feira, 26, o nome que preencherá a última vaga entre as atrações no Palco Mundo, como é chamado o principal palco do festival. Seal foi o escolhido para se apresentar antes de Elton John e Rod Stewart, no dia do "pop clássico", marcado para 20 de setembro.

Seal se junta também a Lulu Santos, brasileiro que abrirá as atividades do Palco Mundo no primeiro domingo do festival. No mesmo dia, também se apresentam John Legend, Magic!, Baby do Brasil e convidados, e a parceria entre Alice Caymmi e Eumir Deodato.

Com isso, o Rock in Rio encerra os anúncios dos headliners da edição de 2015, que marca o aniversário de 30 anos do evento criado por Roberto Medina. Entre as atrações principais estão Queen com Adam Lambert, Metallica, System of a Down, Slipknot, Rihanna e Katy Perry. Todos os ingressos para os sete dias de festival já estão esgotados. O último dia a encerrar as vendas era encabeçado por Slipknot e Faith no More, na sexta, 25 de setembro, 14 dias após a abertura. Já o mais rápido foi aquele liderado por Rihanna e Sam Smith (26 de setembro), cujos bilhetes foram todos vendidos em apenas uma hora.

No total, serão sete datas de festival, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro. A Cidade do Rock, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, conta com 150 mil m² e acomoda 85 mil pessoas por dia.

