Scracho, Scambo e Malditos na Terra do Nunca em Salvador

As bandas baianas Scambo e Canto dos Malditos na Terra do Nunca se unem ao grupo Scracho, do Rio de Janeiro, para um show no dia 18, domingo, na The Hall, Pituba, a partir das 16 horas, no InsPire Music. O primeiro lote de ingressos já está à venda nos balcões da Ticket Mix por R$ 30.

A carioca Scracho volta a Salvador para apresentar o repertório do seu último disco, intitulado "Boto Fé", que foi totalmente financiado por admiradores da banda que juntaram R$ 44 mil através de um projeto de financiamento coletivo.

Já as bandas baianas mesclam músicas atuais e clássicos da carreira, como "A carne dos Deuses, de Scambo.

O InsPire Music já teve sete edições, realizadas sempre aos domingos, que promoveram encontros entre as mais variadas bandas locais e nacionais do cenário "off mídia". Autoramas, BNegão, Maglore, Vivendo do Ócio, Cascadura e Diamba foram algumas das atrações do evento.

adblock ativo