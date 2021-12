Scheila Carvalho e Sheila Mello levantam o público no Ensaio do Parango

As dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho não perderam o rebolado da época do É o Tchan e mostraram que a parceria e a amizade permanecem até hoje. As duas levantaram o público que foi à Arena Fonte Nova na noite deste domingo, 20, para conferir mais uma edição dos Ensaios do Parango, comandada pelo cantor Tony Salles e a banda Parangolé.

Na ocasião, o anfitrião da noite lançou a nova música de trabalho, 'Abaixa que é tiro', e foi acompanhado pela esposa, Scheila Carvalho, e por Sheila Mello.

O show de abertura ficou por conta da nova revelação do Arrocha, Luanzinho Moraes. Na sequência, o público conferiu a irreverência da Turma do Pagode.

Os ingressos para a próxima edição começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 21, na loja Salvador Tickets (Shopping da Bahia).

Tony Salles lançou nova música de trabalho durante o evento

