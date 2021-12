Scambo toca no Parque da Cidade na manhã deste domingo

Um domingo no parque já serviu de inspirações para muitas músicas, como a canção de Gilberto Gil. Não por acaso, nesse ambiente cheio de árvores surgiu o projeto "Música no Parque", que está de volta em sua 15ª edição, domingo, às 11 horas, com entrada franca.

Durante a reforma do Parque da Cidade, o projeto foi apresentado no Parque Costa Azul, no ano passado, mas agora está de volta ao berço em que nasceu. Para comemorar, a banda Scambo, que já se apresentou no projeto antes, foi a convidada para abrir essa temporada.

"Para a gente é sempre um grande prazer, porque tocar com um público em um espaço aberto, domingo de manhã, tem todo um contexto que é muito interessante. Quem é que não gosta de ir a um show gratuito, no parque, cercado de árvores?", reflete Graco, guitarrista e vocalista da Scambo.

"Então nós temos a oportunidade de encontrar com o nosso público, nessas condições, porque geralmente tocamos tarde da noite", prossegue. "É uma das raras oportunidades que a gente tem de levar a família toda. E é outro público também. É um espaço muito bom para juntar todo mundo. E isso gera um prazer na gente muito grande".

O convite para a Scambo se apresentar de novo no "Música no Parque" surgiu a pedido dos fãs, como conta o gerente executivo da Caderno 2 Produções, Jorge Albuquerque. "Na fanpage do nosso projeto, nós sempre estamos interagindo com o público, e tinha uma indicação muito de... assédio, querendo Scambo. E a Scambo veio nesse grande momento, da volta do projeto, em que a banda retorna com a experiência de fora."

A Scambo participou do "SuperStar" do ano passado, com a mesma formação de agora, com Pedro Pondé, no vocal, e Alexandre Tosto, na guitarra, e Graco, que conta como foi a experiência.

"Eu acho que o 'SuperStar' é uma experiência de vida. É muito legal fazer parte de um reality show. A gente vê tanto reality show na televisão e fazer parte de um é um mecanismo interessante. Para a Scambo, em relação a mercado, foi ótimo porque tem uma visibilidade muito grande. Mas não necessariamente mudou nossa vida, eu não comprei minha Ferrari", riu.

"A gente lança um disco agora programado para setembro ou outubro desse ano, chamado 'Animal'. A gente não sabe se guarda as músicas para o lançamento ou já apresenta no show, tem esse suspense", comenta Graco.

A Scambo, banda que mistura reggae, rock, MPB e teatro, vai ser a 174ª apresentação do projeto, que já teve um público total estimado de 450 mil.

Os próximos shows do "Música no Parque" vão acontecer no dia 24, depois mais dois em agosto e outros dois em setembro. As atrações ainda não foram reveladas.

Aline Valadares

