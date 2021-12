Scambo se apresenta no Rio Vermelho

A banda Scambo se apresenta nesta sexta-feira, 15, na Commons Studio Bar, nova casa de show que fica localizada no antigo Farol do Rio Vermelho, na rua Fonte do Boi.

No show, comandado por Pedró Pondé, o público vai poder conferir novos e antigos sucessos da banda como 'Mergulhar', 'Roda Rota' e 'Sua Mulher', que marcaram a trajetória do grupo.

Os portões da Commons Studio serão abertos às 21h, mas a previsão é que o show só comece por volta das 22h. Pondé usou a sua conta na rede social facebook para alertar os fãs da banda sobre o horário da festa. "É bom chegar cedo! A casa tem lotação para 300 pessoas e abre suas portas às 21h", postou.

Os ingressos, que custam R$20, podem ser adquiridos na loja Midialouca Comercial, que fica na Rua Fonte do Boi.

