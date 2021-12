Scambo participa do Superstar e fica entre as cinco melhores

A Scambo, banda de rock baiano, participou neste domingo, 27, do programa Superstar, da Rede Globo, e se classificou entre as cinco melhores colocadas com 84% dos votos. O grupo apresentou a canção autoral "Depois de Ver" e mostrou segurança, criatividade e presença de palco.

Com dez anos de estrada, a banda possui quatro integrantes e tem lotado nos últimos meses as apresentações em casas de show no Rio Vermelho. Formada por músicos ativos na cena musical baiana, o grupo mostrou maturidade ao se apresentar no programa, iniciativa que pode ser encarada como um passo em direção a um público cada vez maior.

Quando o telão subiu, indicando que a banda havia sido selecionada para continuar no Superstar, e a apresentação terminou, o vocalista Pedro Pondé conversou com a apresentadora Fernanda Lima e os jurados Sandy, Paulo Ricardo e Thiaguinho. Após o trio emitir opinião sobre o trabalho do grupo, o cantor escolheu o ex-RPM como "padrinho".

Pondé revelou, em entrevista o Superstar, que a escolha da música "Depois de Ver", apesar de ser uma canção mais antiga do grupo e não fazer parte do álbum "Flare", lançado em 2012, faz sentido na atual fase da banda. "Ela fala dessa coisa de você assumir seu próprio destino, de você conseguiu ver o mundo do jeito que é", afirmou o vocalista.

