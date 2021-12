Scambo lança disco no Teatro Vila Velha

A banda Scambo lança seu novo CD, Flare, com uma apresentação no Teatro Vila Velha, quinta-feira, às 20 horas, pelo projeto Vila da Música. A banda baiana despontou no cenário musical soteropolitano no início do ano 2000 e está de volta com Pedro Pondé no vocal.

Dos seis integrantes originais, apenas três compõem a Scambo atual: Pedro (vocal), Graco Vieira (guitarra) e Alexandre Tosto (guitarra). O CD contou com a participação de Thiago Trad (Cascadura) na bateria e Thiago Ribeiro no baixo.

