Scambo festeja no Portela Café sucesso no programa Superstar

A banda Scambo faz show nesta sexta-feira, 15, no Portela Café, e aproveita para comemorar o bom momento atual e agradecer ao público pelo apoio no programa Superstar, da Rede Globo.

As últimas apresentações no Portela já haviam registrado ingressos esgotados, mas desta vez as 450 entradas acabaram mais cedo, com uma semana de antecedência.

"O fã baiano tem uma coisa legal, que é tipo a torcida do Bahia, bem passional. Eles defendem a Scambo mesmo, vestem a camisa. Essa aparição estimulou ainda mais isso", conta o guitarrista, Graco Vieira.

O show Scambo Social Clube, que o grupo vem apresentando quase mensalmente na capital baiana, traz repertório definido pela banda a partir de sugestões dos fãs nas redes sociais.

"As pessoas mandam textos falando de como aquela música marcou a vida deles. No ensaio, a gente lê as histórias e então monta o repertório".

Segunda etapa



Domingo, o grupo participa da segunda etapa da competição musical. Na primeira aparição no reality, uma surpresa para os fãs, a Scambo registrou 84% de aprovação do público.



O apoio popular fez a diferença mais uma vez: a Scambo foi a mais votada (33%) para ganhar o SuperPasse do jurado Paulo Ricardo. Para chegar à final, a banda ainda precisa disputar mais cinco etapas.

"Estamos convocando o público da Bahia para acompanhar o Scambo e votar na gente nesse momento importante, em que temos maturidade para divulgar nosso trabalho em cadeia nacional", afirma Graco.

Segundo ele, o sucesso no programa deu origem a negociações para shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. "Já somos bastante conhecidos na Bahia e no Nordeste. O programa abre possibilidades para o restante do Brasil".

Criada em 1999, a banda é destaque na cena do rock baiano e possui vasto repertório autoral. O disco mais recente, Flare (2012), acrescentou nove inéditas ao repertório do grupo. A Scambo também é conhecida por releituras da MPB, como Geni e o Zepelin, de Chico Buarque, e Carcará, de João do Vale. A atual formação tem como base o trio Pedro Pondé (vocal), Tosto (guitarra) e Graco (guitarra e voz), acompanhado por Ricardo Flocos (bateria) e Tatiana Trad (baixo).

