Scambo faz show acústico no Isba

A banda Scambo leva um show em formato acústico para o Teatro Isba (Ondina). A apresentação acontece nesta quinta-feira, 9, a partir das 20h. O grupo traz no repertório canções conhecidas do público local, como Sol de Ninguém, A Carne dos Deuses e Depois de Ver. Além disso, incluiu composições do disco Flare, gravado no formato acústico.

São mais de dez anos de estrada que desembocaram na participação no reality show Superstar. Os ingressos podem ser comprados na Mídia Louca por R$ 40.

