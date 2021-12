Savannah Lima apresenta projeto "Oferendas" nesta sexta

Nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h, a cantora e compositora Savannah Lima apresenta o projeto "Oferendas" no Espaço Cultural da Barroquinha, no bairro da Barroquinha.

O evento é uma homenagem musical ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no dia 21 de janeiro. No repertório, 18 músicas, entre composições autorais e interpretações, que ressaltam a africanidade marcada pelo toque afro-brasileiro popular, como "Orixá", de autoria da cantora.

Os ingressos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), começam a ser vendidos a partir das 17h do dia do evento, na bilheteria do local.

