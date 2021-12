Saulo vai abrir ensaio do Harmonia, que terá Bell e Tuca

Saulo Fernandes vai comanar o show de abertura da Melhor Segunda-Feira do Mundo na segunda, 2, às 21h, no Wet'n Wild. Já o Harmonia do Samba, a estrela da noite, vai receber como convidados os cantores Bell Marques e Tuca Fernandes.

O Harmonia vai continuar apresentando os sucessos da carreira como "Comando" e "Quebrou a Cara", além de "Tá no DNA", aposta da banda para ser a música do Carnaval.

Os ingressos para o show custam R$ 42 (pista, meia) e R$ 73 (camarote, meia).

adblock ativo