Saulo realiza show "Reza Forte" em Salvador nesta quarta-feira

Uma "Reza Forte" será feita nesta quarta-feira, 8, às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, avenida Tancredo Neves, em Salvador. Trata-se do show estrelado pelo cantor Saulo e o músico Luciano Calazans.

Com intuito de estimular a esperança, o repertório traz diversas canções que remetem à devoção, com composições de outros cantores e dos próprios artistas. Na ocasião, ainda será apresentada uma parceria inédita da dupla, que dá nome ao show "Reza Forte".

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e estão à venda no site Ingresso Rápido e na bilheteria do teatro.

adblock ativo