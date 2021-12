Saulo participa do primeiro ensaio do ano do Cortejo Afro

O Cortejo Afro realiza nesta segunda-feira, 4, o primeiro ensaio do ano, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A banda receberá o cantor Saulo, como convidado especial, e apresentará o show Oxum - A Dona do Colar de Ouro, tema do Bloco Cortejo Afro 2016.

No repertório, além das composições como Combustível, Vou Sambar, Reze e Ageumbó, serão apresentadas releituras de clássicos da MPB que irão garantir a animação, fazendo o público cantar, dançar e se divertir. R$ 60 e R$ 30.

adblock ativo