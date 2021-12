Saulo participa da Terça do Olodum no Pelourinho

Saulo é o convidado da banda Olodum na próxima Terça da Benção, terça, 3, às 20, na Praça Tereza Batista. Nadjane Souza também participa da festa e divide o palco com os cantores do Olodum Satyra Carvalho, Mateus Vidal, ​ ​Lazinho e Narcizinho.

No dia também será apresentada a mais nova gravação da canção Non, Je ne regrette rien. A música de Charles Dumont/ Michel Vaucaire, famosa na voz de Edith Piaf, ganha a batida da banda do Pelourinho e a voz de Satyra Carvalho.

