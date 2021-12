Saulo mostra seu lado intérprete em novo projeto em Salvador

O cantor Saulo vai interpretar clássicos da música popular brasileira no projeto OLUAS no dia 17 de maio. O show acontecerá às 20h, no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira.

Quem for ao local poderá ver a versatilidade e o lado intérprete ao apresentar versões próprias de sucessos conhecidos nas vozes de cantores consagrados e que inspiram gerações. Como: Cazuza, Caetano Veloso, Raul Seixas, Guilherme Arantes, Djavan, Milton Nascimento e João Gilberto fazem parte do repertório do espetáculo apresentado em clima intimista.

Parte da renda arrecadada com a venda dos ingressos será direcionada para os projetos de assistência social da Santa Casa Bahia, que atendem cerca de 3 mil pessoas direta e continuamente, em iniciativas de educação infantil, capacitação, incentivo à cidadania e protagonismo juvenil.

Os ingressos, que custam R$ 100 e R$ 120 com lugares sentados e marcados, estão à venda na loja da Santa Casa da Bahia, localizada no piso L2 do Salvador Shopping.

