Saulo lança O Azul e o Sol, seu terceiro trabalho solo

Saulo Jorge Fernandes Navarro de Oliveira tinha oito anos quando o axé music surgiu como gênero musical e conquistou o Brasil. O menino de Barreiras, cidade localizada no oeste do estado, se encantou pelo ritmo que costuma chamar: "a música forte da Bahia". No terceiro disco solo, O Azul e o Sol, o artista segue firme no caminho que optou trilhar no encontro das raízes originárias da música baiana., características marcantes nas sonoridades e nas letras de suas canções.

O novo álbum é formado por 16 faixas conectadas por palavras que expressam o lado alegre e feliz da vida. Mar, céu, vento, ondas, praia, água, sol, lua e noite transitam pelas canções. "Esse disco é uma projeção de luz para entender as simplicidade das coisas, por isso se chama O Azul e o Sol. Ele vem depois de um disco, o Baiuno, que é todo preto e branco e tinha uma coisa mais introspectiva. Esse terceiro é mais para fora e essas palavras estão nos meus textos o tempo inteiro. As palavras mais simples que inspiram poesia", disse ao A TARDE.

O disco é uma reunião de textos produzidos por Saulo e publicados nas redes sociais, através do projeto Um Triz em Paz. O cantor destaca que são textos e não poemas, e que essa foi a forma que encontrou para revelar seu amor pelas palavras.

"Eu amo as palavras. Essas composições não chamo de poesia e nem tenho essa audácia. Escrevo textos e pensamentos. Não tive essa referência de escola como muita gente tem. Era um mero interprete e achava que seria isso a vida toda. E aí veio amor pela palavra, comecei a escrever, escrever, escrever e não parei mais. Comecei a compartilha-los na internet, por isso escrevi que o disco é um álbum de textos, um livro de músicas. Porque foram textos que viraram canções".

Regresso

Ainda na banda Eva, onde ficou 11 anos como vocalista, Saulo começou a fazer um caminho diferente do percorrido por cantores de sua geração. No álbum Conexão Nagô Rede Tambor (CNRT), seu último disco na banda, percebe-se esse novo trajeto ao encontro das origens do axé music. Um olhar voltado aos bairros de Salvador, à influência da cultura afro com seu som e suingue. Aspectos reafirmados em O Azul e o Sol.

"Gosto da palavra voltar. E é isso que faço, volto às origens. Converso com a raiz e respeito essa raiz que abriu a porta para que hoje possamos passar livremente. Meu trabalho tem ares de novidades e busco a novidade, mas é uma reprodução da minha formação, de tudo o que ouvi, de como fui criado e formado. O que faço é uma devolução em forma de gratidão", frisou.

Essa gratidão também é expressada em homenagens, como a que faz em shows a Edson Gomes, que afirma que "se a Bahia tem um rei, o nome dele é Edson Gomes", e a outros compositores e músicos baianos. "O que me toca são os compositores desse tempo. Edson Gomes, Lazinho, Pierre, Marquinhos e tantos outros. Edson Gomes escreveu e escreve um texto completamente atemporal. Escreve para uma geração inteira, mil gerações. Ele vai morrer e a música dele vai ficar. Essas pessoas são muito importantes na minha formação. Gosto de ouvi-los. Quero escrever como eles. São minhas inspirações. Tenho uma gratidão imensa por tudo o que eles fizeram e seguem fazendo para a música baiana", afirmou.

Positividade

Fala-se no ressurgimento do axé music, sendo Saulo o maior expoente desse processo. Impossível negar os pontos positivos que suas ações vêm somando. Sua letras passam longe do "duplo sentido" que predominou o axé music nos últimos anos. Junto com Carlinhos Brown e Daniela Mercury, iniciou o movimento por um Carnaval mais democrático, baixando as cordas. E foi mais longe que seus colegas, deixou de puxar blocos com os tradicionais abadás vendidos pelas grandes empresas que surgiram com o crescimento da maior festa de rua do planeta, que decolou com o boom do axé music.

"Teve um Carnaval que estava puxando um bloco na Barra e quase desisti de cantar. Fiquei muito apavorado com a violência que vi de cima do trio. Questionei a minha profissão, o que estava fazendo. De lá pra cá comecei a pensar formas de fazer um Carnaval para todo mundo e sem violência. Isso foi caminhando para o projeto da pipoca, que tem o objetivo de promover a igualdade. A gente se separa o ano inteiro por várias questões, mas quando chega o Carnaval é o momento da gente se juntar. Sempre achei que esse movimento de tirar as cordas fosse esse movimento de despertar esse sonho de igualdade. Apesar de parecer distante é um sonho possível. Acredito que nesses sete dias podemos ser todos iguais, misturar o suor, perguntar de onde viemos, nos abraçar e juntos compartilhar da mesma energia", defende o cantor.

Questionado sobre seu papel na renovação da folia e do axé music como a música símbolo da festa, Saulo disse que está fazendo a sua parte, de forma humilde e com muita gratidão, e espera que desse processo surja algo legal. "Sou otimista total, otimista sempre. Acho que depois da nuvem pesada, o sol vai chegar de novo. As dificuldades maiores geram a novidade. Há um desgaste artístico e comercial. Tudo se desgastou, não apenas os blocos, mas até a música. Foram 30 anos ali no topo, uma hora ia se desgastar, ia enjoar. Sou um cara que faço a minha parte, que é pequena. Acredito que encontraremos um equilibrio e que surja algo bacana, digno, como o povo e a Bahia merecem".

Saulo orienta a bússola para o novo: voltar às origens e olhar para o micro, para os bairros. "Não saco a Salvador cosmopolita, percebo essa Salvador do bairro. Nesses bairros estão os melhores compositores das músicas tão conhecidas. Busco a beleza real da cidade, que não é essa cosmopolita que pintam ser. Salvador é uma cidade africana, e eu vejo isso nos bairros. Não consigo ver no macro, mas nos lugares. Aí tem uma arte com expressões fortes que merece atenção e precisa ser revelada".

Turnê e projetos

Saulo já está na estrada com a turnê de O Azul e o Sol, mas o moço inquieto segue com projetos paralelos, como Triângulo, em parceria com os cantores Tomate e Levi Lima, vocalista da banda Jammil. No segundo semestre, retoma com o Canto da Rua, dedicado à música baiana no geral. O projeto já homenageou Dorival Caymmi, os Novos Baianos e a Tropicália.

"Nesta edição do Canto da Rua, faremos uma merecida homenagem ao samba, ao reggae, ao ijexá, isto é, à música afro. Vamos cantar músicas do Olodum, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Muzenza e outros grupos e artistas. O melhor da música afro, que é o assunto o qual mais gosto. É um evento de graça, acessível a todo mundo, sempre com uma banda massa. O objetivo é mexer o tempo todo com a nossa cultura e raízes. Quero que as pessoas percebam de onde viemos, como fomos formados", finalizou.

